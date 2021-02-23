Беременная Меган Маркл появилась в платье стоимостью 3,5 тысячи долларов
Фото: Global Look Press
Меган Маркл и принц Гарри стали главными героями светской хроники в последнюю неделю – они рассказали о второй беременности Меган, а также успели поконфликовать с королевой Елизаветой и братом Гарри, принцем Уильямом.
Гарри Меган появились на диджитал-конференции Spotify Stream On conference, на которой рассказали о своем новом проекте Archewell Audio.
«Мы используем подкастинг, чтобы вести важные разговоры, — говорит Маркл в тизере. — Мы создали Archewell Audio, чтобы убедиться, что мы можем дать возможность тем голосам, которые, возможно, не были слышны, и узнать правдивые истории людей».
Западные СМИ оценили эффектное платье от Oscar de la Renta, в котором появилась Меган. Роскошное белое платье без рукавов, украшенное лимонами, стоит около 3,5 тысяч рублей.
На конференции также были представлены проекты Билли Айлиш, Blackpink, Джастина Бибера, Барака Обамы и многих других.
Ранее Меган и Гарри полностью отказались от королевских полномочий и званий, и перестали заниматься патронажем британских фондов.
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Фото: Global Look Press
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