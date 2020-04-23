От Виктории Бекхэм до Беллы Хадид: голливудские звезды показали себя без макияжа на карантине (фото)

Среди адептов тренда no makeup оказались знаменитости первой величины – Виктория Бекхэм, Джессика Честейн, Кейт Хадсон и многие другие. Объединяет их то, что они решили дать своей коже отдохнуть на карантине, раз публичные выступления и выходы в свет сейчас под запретом. Так, 46-летняя Вики Бекхэм отдыхает в пижаме в обнимку с собакой, а 34-летняя Никола Робертс делится снимками с 5-километровой пробежки и демонстрирует безупречную красоту своей кожи. Не отстают от нее рыжеволосая красотка Джессика Честейн и юная блондинка Дакота Фаннинг. А Кейт Босуорт и многодетная Кейт Хадсон предаются в изоляции кулинарным экспериментам, о чем с радостью сообщают поклонникам.

Дрю Бэрримор не только отказалась от макияжа, что для нее неудивительно, но и решила забыть об укладке и маникюре. Самая красивая женщина мира Белла Хадид нежится на солнце, а Рита Ора не забывает о тренировках, как и Дженнифер Лопес, которая от спорта не отказывается даже в самоизоляции.

Фото: Instagram, Globallook

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