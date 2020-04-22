«Что карантин с нами делает»: Валерия поделилась любимым рецептом полезной запеканки

Поклонники оценили старания певицы и ее рецепт любимого блюда по достоинству: «Как мне нравится: все просто, без пафоса, по-настоящему», «Лера,спасибо за рецептик. Он огонь», «Валерия, я и не подозревала что вы еще и готовите! Не перестаю вами восхищаться! Спасибо за рецепт!», «Спасибо! Просто, быстро и доступно. Попробуем» – написали они под ее публикацией.

Фото: Instagram

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