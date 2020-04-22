«Что карантин с нами делает»: Валерия поделилась любимым рецептом полезной запеканки
«Любите ли вы цветную капусту так, как люблю ее я?» – именно так начала свой видеоролик в соцсети Instagram Валерия, в котором она поделилась любимым рецептом запеканки из этого продукта. По ее словам, готовится она очень быстро и просто, что особенно ценно для всех любителей здорового питания.
«Не люблю готовить по навороченным времязатратным рецептам, а когда-то ведь нравилось. А этот отвечает моим представлениям о том, каким должно быть идеальное блюдо – ну очень вкусное, простое в приготовлении и полезное», – пояснила Валерия.
Рецепт действительно оказался элементарным – с ним справится даже новичок на кухне. Чтобы приготовить запеканку от Валерии, нужно сначала разобрать цветную капусту на соцветия, промыть ее и отварить в подсоленной воде до готовности. Пока овощ готовится, времени не теряем: одно яйцо взбейте с солью, черным перцем и мускатным орехом. Затем добавьте сметану и еще раз хорошенько взбейте. Затем натрите на купной терке сыр сулугуни или моцареллу для пиццы. Следующий шаг: возьмите форму для выпекания, смажьте ее сливочным маслом, выложите сварившуюся цветную капусту, залейте сметанным соусом. Сверху посыпьте блюдо сыром и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекайте до румяной корочки. Вот и все. Блюдо готово.
Поклонники оценили старания певицы и ее рецепт любимого блюда по достоинству: «Как мне нравится: все просто, без пафоса, по-настоящему», «Лера,спасибо за рецептик. Он огонь», «Валерия, я и не подозревала что вы еще и готовите! Не перестаю вами восхищаться! Спасибо за рецепт!», «Спасибо! Просто, быстро и доступно. Попробуем» – написали они под ее публикацией.
Фото: Instagram
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