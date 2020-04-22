Юлия Ковальчук похвасталась макияжем с красными губами, а поклонники сравнили ее с Сарой-Джессикой Паркер

В своем микроблоге в социальной сети Instagram знаменитость выложила серию фотографий, на которых похвасталась драматичным мейкапом, акцент в котором сделан на красные губы. Обычно прямые или с легкими волнами волосы уложены стильными волнами, на глазах тени нюдовых оттенков в сочетании с растушеванной стрелкой подчеркивают цвет глаз, а кожа кажется фарфоровой. Поклонники остались в полном восторге от нового образа Ковальчук и буквально искупали ее в комплиментах: «Сара-Джессика Паркер, не меньше!», «Вау! Красавица! А глаза… утонуть можно!!!», «Шикарная!», «Синеглазая красотка», «До чего ж красивая», «Суперглазищи», «Куколка!», «Цвет волос – просто бомба. А что у вас за помада?», «Вау! Роскошная женщина» – и это лишь малая толика комментариев, оставленных подписчиками под ее публикацией.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!