«Развод женщинам всегда к лицу»: Ольга Орлова случайно «омолодила» Лолиту Милявскую на 20 лет

Однако внимание публики было приковано не только к факту неожиданной встречи двух звезд.

«И главное помолодевшего на 20 лет», «Лолиту не узнала сразу. Супер личико, надеюсь не нервной почве», «Как-будто похудела она», «Не узнать совсем, как похорошела», «По глазам вижу Лолита! На лицо не признал смотрю пишут в коментах Лолита! Хде щечки???! Надеюсь она не болеет?!», «Лолита очень хорошо выглядит! Ну а вы Ольга, как всегда свежа и хороша», — восхищаются подписчики.

«Как-то странно Лолита моложе выглядит чем Орлова», «Лолита выглядит моложе меня!!! А мне 31!!!!! Нужно наверное сделать выводы», «У них на лице фэйстюн», «Фотошоп творит чудеса», «Лолита, лицо профотошопили, а рука толстая на плече у Ольги осталась.... может лучше было оставить все естественно?», «Только сегодня видела ее по телеку и видон был совсем другой, тут через 100 фильтров наверное фото пропустили», — обсуждают они заметное преображение обычно не скрывающей своих морщинок певицы.

«Развод женщинам всегда к лицу», — заметила хозяйка блога в комментариях.