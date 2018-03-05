Округлившаяся грудь Глюк'oZы вызвала зависть коллег и поклонников

«У меня в крови повысился уровень сахара от просмотра этой замечательной фотографии)) И это хорошо)) От Глюкозы не оторваться))», «Вторая девушка с права куда смотрит? Неужели туда же, куда я))))», «Что там она увидела?», «Мне определенно нравится взгляд Веденеевой !)))», «Девушка в белом, явно завидует Глюкозе», «Веденеева сечет, не выпали ли титьки у Глюкозы», «Глюкоза - "Придавлю сиськи что бы больше казались"», «У Ионовой сейчас грудь из платья выпрыгнет», «Глюкоза звезда выдавила свои бубончики», «Сиськи огонь!!!!», «Глюкоза фон для Ревва», «Зависть в глазах Марии», «Ну я то же хочу такие )))))», «Глюкоза, просто секс», — обсуждают в комментариях.

Стоит отметить, что певица знает свои сильные стороны и по возможности демонстрирует их, порой провоцируя публику на бурные дискуссии о ее пластических операциях.