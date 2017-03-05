Певица Наталья Ионова имеет хорошую фигуру. Она не стесняется этого показывать и часто фотографируется в откровенных нарядах. А иногда и вовсе без них. Сегодня Наталья нашла свои старые снимки. На фото она изображена голой, а грудь певица прикрывает руками.

«Тот момент, когда натыкаешься случайно на фотографию и понимаешь, что безумно соскучился по ее автору. @slavafilippov, когда увидимся? Давненько мы не снимали!! Раньше без фотоаппарата у нас не проходило ни одной пати)) Фото для социальной программы: "Я люблю себя настоящую"», — подписала снимок Глюкоза.

Большинство подписчиков обратили внимание, что сейчас грудь выглядит по-другому. «О, фотка до пластической операции. Ща больше», «А потом она вшила импланты... », — пишут пользователи сети. (Орфография и стиль авторов сохранены. — Прим.ред.)

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)Мар 4 2017 в 1:57 PST

Сама Глюкоза никак не прокомментировала эти замечания фанатов.

Фото: instagram.com