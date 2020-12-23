Блогерша решила окрасить волосы популярным в Сети способом, но осталась разочарована
Российская блогерша, известная под ником @ksenoneilish, призналась, что обнаружила подобный бьютихак в Сети и решила проверить его на себе. В своем видеоролике она рассказала, что решила сделать зелеными несколько прядей, для чего разделила все драже по цветам и залила горячей водой сладости подходящего оттенка. По ее словам, вода в керамической пиале окрасилась очень быстро, а сами конфеты из салатовых стали белыми. Затем блогерша, согласно рецепту, добавила в полученную смесь кондиционер для волос и нанесла самодельный краситель на две передние пряди.
По словам россиянки, она специально для эксперимента нанесла краску зубной щеткой на обесцвеченные волосы, чтобы пигмент лучше схватился и был максимально ярким, и оставила ее на 1,5 часа. К сожалению, результат девушку разочаровал: на ее светлых прядях цвет почти не заметен. Блогерша положила на ладонь прядь, после чего стало заметно, что волосы слегка окрашены, но результат получился явно не таким впечатляющим, как демонстрировали в Сети.
Видео девушки стало очень популярным и набрало множество просмотров, однако под ним разгорелась жаркая дискуссия, под которой в комментариях отметили, что топикстартер сама виновата: «Конечно, не получится. Пропорции у той девушки не вода и кондиционер, а порошок из Skittles и куча кондиционера. А тут вообще его (кондиционера) чуть-чуть», «Она полностью измельчает Skittles, а не замачивает. И в этот получившийся порошок уже добавляет кондиционер. Поэтому у неё ярче», «Зачем переводить продукты? Просто пищевые красители не взять? Если уж пошла такая пьянка», – написали они.
Фото: depositphotos
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!