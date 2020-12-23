Блогерша решила окрасить волосы популярным в Сети способом, но осталась разочарована

По словам россиянки, она специально для эксперимента нанесла краску зубной щеткой на обесцвеченные волосы, чтобы пигмент лучше схватился и был максимально ярким, и оставила ее на 1,5 часа. К сожалению, результат девушку разочаровал: на ее светлых прядях цвет почти не заметен. Блогерша положила на ладонь прядь, после чего стало заметно, что волосы слегка окрашены, но результат получился явно не таким впечатляющим, как демонстрировали в Сети.

Видео девушки стало очень популярным и набрало множество просмотров, однако под ним разгорелась жаркая дискуссия, под которой в комментариях отметили, что топикстартер сама виновата: «Конечно, не получится. Пропорции у той девушки не вода и кондиционер, а порошок из Skittles и куча кондиционера. А тут вообще его (кондиционера) чуть-чуть», «Она полностью измельчает Skittles, а не замачивает. И в этот получившийся порошок уже добавляет кондиционер. Поэтому у неё ярче», «Зачем переводить продукты? Просто пищевые красители не взять? Если уж пошла такая пьянка», – написали они.