Россиянкам рассказали, какие неудачные подарки не стоит дарить мужчинам на Новый год
В беседе с онлайн-изданием «Московский комсомолец» эксперт посоветовала воздержаться от покупки в качестве подарка нижнего белья и носков – это весьма распространенный вариант, который можно преподнести только очень близкому человеку и далеко не каждую важную дату. Приятелям и коллегам также не стоит дарить книги, ведь вы не всегда точно знаете, какие вкусовые предпочтения у того, кому вы ее купили.
В списке плохих презентов также находятся дешевый алкоголь, поделки, сооруженные своими руками, а также любые варианты экстремального досуга типа прыжков с парашютом, сплава на байдарках или полета в аэротрубе – далеко не все любят подобное времяпрепровождение. Кроме того, у подобных видов досуга есть ограничения по здоровью, о которых вы просто можете не знать, да и не всем такое по душе. Дурным тоном также считаются такие банальные варианты, как наборы для бритья или галстука своим коллегам по работе, так как это нарушает нормы делового этикета, подобные подарки уместны только в случае с близкими людьми.
Фото: depositphotos
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