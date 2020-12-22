Россиянкам рассказали, какие неудачные подарки не стоит дарить мужчинам на Новый год

В списке плохих презентов также находятся дешевый алкоголь, поделки, сооруженные своими руками, а также любые варианты экстремального досуга типа прыжков с парашютом, сплава на байдарках или полета в аэротрубе – далеко не все любят подобное времяпрепровождение. Кроме того, у подобных видов досуга есть ограничения по здоровью, о которых вы просто можете не знать, да и не всем такое по душе. Дурным тоном также считаются такие банальные варианты, как наборы для бритья или галстука своим коллегам по работе, так как это нарушает нормы делового этикета, подобные подарки уместны только в случае с близкими людьми.

Фото: depositphotos

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!