Как сейчас выглядит женщина, которая хотела обладать самой большой грудью в Европе

Ее муж Майкл, с которым Мартина-Малаика встречается с 17-летнего возраста, также любит ее новый облик и всячески поддерживает ее стремление к преображению. Нравится ему и ее гигантская грудь, потому он не возражал, когда она свой весьма скромный размер начала постепенно увеличивать. У женщины стоят расширяемые импланты, которые хирург «надувает» при помощи физиологического раствора, который вводится через клапан подмышкой. «Мне нравится, что мой бюст становится все больше и больше, круглее и тверже. Сейчас он действительно огромный, но и этого размера мне мало. Я буду продолжать до тех пор, пока они не станут, как Титаник», – призналась Мартина.

Фото: facebook Martina BIG - Malaika Kubwa

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