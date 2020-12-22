Как сейчас выглядит женщина, которая хотела обладать самой большой грудью в Европе
Фото: facebook Martina BIG - Malaika Kubwa
Как сообщает Daily Star, знаменитая немка нацелена на достижение мирового рекорда. Мартина начала свое в мае 2012 года и сейчас выглядит так, будто она другой человек. Сейчас в ее распоряжении поистине гигантский актив – бюст размера Т. «Я почти уверена, что 2021 год принесет мне много разных перемен», – написала она. Еще 8 лет назад женщина работала стюардессой, но при этом мечтала из белокожей блондинки превратиться в знойную темнокожую африканку, потому решилась на радикальный загар, наполнители для губ, коррекцию формы носа и установку фарфоровых виниров, после чего поехала в Кению, где выбрала себе новое имя – Малаика Кубва, что означает «Большой ангел», и теперь живет как «настоящая африканская женщина».
Ее муж Майкл, с которым Мартина-Малаика встречается с 17-летнего возраста, также любит ее новый облик и всячески поддерживает ее стремление к преображению. Нравится ему и ее гигантская грудь, потому он не возражал, когда она свой весьма скромный размер начала постепенно увеличивать. У женщины стоят расширяемые импланты, которые хирург «надувает» при помощи физиологического раствора, который вводится через клапан подмышкой. «Мне нравится, что мой бюст становится все больше и больше, круглее и тверже. Сейчас он действительно огромный, но и этого размера мне мало. Я буду продолжать до тех пор, пока они не станут, как Титаник», – призналась Мартина.
Фото: facebook Martina BIG - Malaika Kubwa
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