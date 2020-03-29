Лолита Милявская рассказала о новом возлюбленном: «Не могу представить, что я бы переехала к нему»
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Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Несмотря на то, что официально Лолита Милявская еще не развелась со своим пятым супругом, сердце певицы уже вновь занято. Артистка не скрывает, что счастлива в новых отношениях, однако не спешит афишировать своего таинственного возлюбленного. В недавнем онлайн-марафоне «Музыка на дом. Концерты с доставкой» от «Нового радио» и ВКонтакте Милявская поделилась некоторыми подробностями нового романа. Так, певица не спешит переезжать к своему мужчине: «Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами, не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда. Хотя мне в принципе нужны только спортивные штаны. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в загс, мы взрослые люди, пока нам хорошо так».
Напомним, о разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова стало известно летом минувшего года. Певица откровенно признавалась, что супруг жил за ее счет и содержал любовницу за ее деньги: «О ней я, конечно, знала и достаточно давно. Было прикольно наблюдать за этим, он попадал в такие ловушки смешные», — рассказывала Лолита, отмечая, что свою, местами интимную, переписку голубки вели в том числе с ее компьютера. Более того, по словам Милявской, за ее счет Дмитрий покупал для любовницы вещи: «Это было смешно. Он в моих любимых магазинах по уценке покупал ей вещи, при этом приносил мне платьице. Я ему говорю, мол, я с дешевками в одном магазине не одеваюсь, ты платьице туда положи, а то ты какой-то жадный кавалер». О новом возлюбленном певицы стало известно в январе 2020 года — «СтарХит» сообщал, что спокойную и счастливую Лолиту видели в аэропорту в компании статного незнакомца лет 45-ти.
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Фото: Instagram, Globallookpress, Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube
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