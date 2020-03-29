Лолита Милявская рассказала о новом возлюбленном: «Не могу представить, что я бы переехала к нему»

Несмотря на то, что официально Лолита Милявская еще не развелась со своим пятым супругом, сердце певицы уже вновь занято. Артистка не скрывает, что счастлива в новых отношениях, однако не спешит афишировать своего таинственного возлюбленного. В недавнем онлайн-марафоне «Музыка на дом. Концерты с доставкой» от «Нового радио» и ВКонтакте Милявская поделилась некоторыми подробностями нового романа. Так, певица не спешит переезжать к своему мужчине: «Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами, не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда. Хотя мне в принципе нужны только спортивные штаны. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в загс, мы взрослые люди, пока нам хорошо так».