passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Лолита Милявская рассказала о новом возлюбленном: «Не могу представить, что я бы переехала к нему»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Лолита Милявская

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица счастлива в новых отношениях.

Несмотря на то, что официально Лолита Милявская еще не развелась со своим пятым супругом, сердце певицы уже вновь занято. Артистка не скрывает, что счастлива в новых отношениях, однако не спешит афишировать своего таинственного возлюбленного. В недавнем онлайн-марафоне «Музыка на дом. Концерты с доставкой» от «Нового радио» и ВКонтакте Милявская поделилась некоторыми подробностями нового романа. Так, певица не спешит переезжать к своему мужчине: «Мы общаемся по телефону, в основном по ночам, потому что он бывает сильно занят. А когда есть возможность, устраиваем посиделки друг у друга. Я просто очень люблю свою квартиру, для меня психологически невозможно переселиться с вещами, не могу представить, что я бы переехала к нему в дом и моталась бы с сумкой туда-сюда. Хотя мне в принципе нужны только спортивные штаны. Плюс у нас пока прекрасный период отношений, нет мысли, что немедленно надо бросаться в загс, мы взрослые люди, пока нам хорошо так».

Напомним, о разводе Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова стало известно летом минувшего года. Певица откровенно признавалась, что супруг жил за ее счет и содержал любовницу за ее деньги: «О ней я, конечно, знала и достаточно давно. Было прикольно наблюдать за этим, он попадал в такие ловушки смешные», — рассказывала Лолита, отмечая, что свою, местами интимную, переписку голубки вели в том числе с ее компьютера. Более того, по словам Милявской, за ее счет Дмитрий покупал для любовницы вещи: «Это было смешно. Он в моих любимых магазинах по уценке покупал ей вещи, при этом приносил мне платьице. Я ему говорю, мол, я с дешевками в одном магазине не одеваюсь, ты платьице туда положи, а то ты какой-то жадный кавалер». О новом возлюбленном певицы стало известно в январе 2020 года — «СтарХит» сообщал, что спокойную и счастливую Лолиту видели в аэропорту в компании статного незнакомца лет 45-ти.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.

Фото: Instagram, Globallookpress, Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: YouTube

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!