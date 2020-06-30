Новый бьюти-тренд: звезды фотографируются в позе Jazz Legs, которая визуально делает ноги длиннее

Такая поза создает визуальный эффект более длинных ног, а также вытягивает тело, представляя при этом ваш модный образ целиком с головы до пят, потому неудивительно, что она стала вирусной. Среди знаменитостей, позирующих в социальных сетях в этой позе, замечены модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли и актриса Таня Берр, звездный стилист Алекса Чанг и британский стилист Ханна Льюис, телеведущая Ферн Коттон, фэшн-блогер Анна Ньютон, французский дизайнер Камиль Шарьер, и другие.

Фото: Instagram

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