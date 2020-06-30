Новый бьюти-тренд: звезды фотографируются в позе Jazz Legs, которая визуально делает ноги длиннее
Фото: Instagram
Суть этой позы, на которую обратил внимание британский онлайн-портал Daily Mail, заключается в выставлении вперед одной ноги, которая обязательно должна быть немного согнута в колене, и отклонении корпуса слегка назад, благодаря чему создается оптическая иллюзия. Эта поза получила название Jazz Legs и стала настоящим модным бьюти-трендом среди знаменитостей, которые массово публикуются, стоя в этой позиции.
Такая поза создает визуальный эффект более длинных ног, а также вытягивает тело, представляя при этом ваш модный образ целиком с головы до пят, потому неудивительно, что она стала вирусной. Среди знаменитостей, позирующих в социальных сетях в этой позе, замечены модель и актриса Роузи Хантингтон-Уайтли и актриса Таня Берр, звездный стилист Алекса Чанг и британский стилист Ханна Льюис, телеведущая Ферн Коттон, фэшн-блогер Анна Ньютон, французский дизайнер Камиль Шарьер, и другие.
Фото: Instagram
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