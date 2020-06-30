Блогерша так накачала свои скулы филлерами, что ее лицо деформировалось

Как передает британский онлайн-портал Daily Star, раньше девушка считала себя редкостной уродиной и очень хотела исправить эту несправедливость. Ради этого она и отправилась в кабинет косметолога за уколами красоты. Там она увеличила губы и скулы. «После того, как я впервые сделала уколы и увидела изменения в своих щеках, я влюбилась в них. И теперь я хочу, чтобы они всегда выглядели так», – заявила 31-летняя киевлянка, добавившая, что понимает, что для кого-то ее скулы выглядят странно, но ее это не волнует.

Алена признается, что завела свой аккаунт в соцсети Instagram еще в 2018 году, но была слишком стеснительна, чтобы публиковать там хоть что-то, так как ей было стыдно за то, как она выглядит и как говорит. Но благодаря филлерам ее уверенность в себе взлетела до небес. «Я думаю, что раньше была безобразна, – заявила она. – Моя мама думает, что раньше я была красивой от природы, а сейчас выгляжу более экзотично, но друзья говорят, что моя новая внешность лучше прежней, потому что раньше я была похожа на серую мышь». Теперь девушка не стесняется себя и с радостью делится снимками своей экстремальной модификации внешности с многочисленными поклонниками.