Блогерша так накачала свои скулы филлерами, что ее лицо деформировалось
Фото: Instagram just__queen
Как передает британский онлайн-портал Daily Star, раньше девушка считала себя редкостной уродиной и очень хотела исправить эту несправедливость. Ради этого она и отправилась в кабинет косметолога за уколами красоты. Там она увеличила губы и скулы. «После того, как я впервые сделала уколы и увидела изменения в своих щеках, я влюбилась в них. И теперь я хочу, чтобы они всегда выглядели так», – заявила 31-летняя киевлянка, добавившая, что понимает, что для кого-то ее скулы выглядят странно, но ее это не волнует.
Алена признается, что завела свой аккаунт в соцсети Instagram еще в 2018 году, но была слишком стеснительна, чтобы публиковать там хоть что-то, так как ей было стыдно за то, как она выглядит и как говорит. Но благодаря филлерам ее уверенность в себе взлетела до небес. «Я думаю, что раньше была безобразна, – заявила она. – Моя мама думает, что раньше я была красивой от природы, а сейчас выгляжу более экзотично, но друзья говорят, что моя новая внешность лучше прежней, потому что раньше я была похожа на серую мышь». Теперь девушка не стесняется себя и с радостью делится снимками своей экстремальной модификации внешности с многочисленными поклонниками.
По словам Алены, раньше ей приходилось долго копить деньги на походы к косметологу, так как она была обычным продавцом, а процедуры стоили недешево, однако она нашла выход из затруднительной ситуации и теперь регулярно покупает филлеры и сама их себе вводит. Девушка признается, что понимает, что это неидеальное решение, но она готова рискнуть, чтобы поддерживать свою одержимость гипертрофированно раздутыми скулами. Всего за год она потратила на филлеры почти 1600 фунтов стерлингов (около 140 тысяч рублей по текущему курсу). Несмотря на то, что многих поклонников и подписчиков Покрещук пугает то, как она выглядит, девушка уверена, что после преображения у нее стало гораздо больше внимания со стороны мужчин, потому даже негативные комментарии ее мало волнуют: «Были люди, которые говорили мне, что я уродливая, но когда я вижу такие сообщения, просто смеюсь над ними или игнорирую. В моих планах теперь увеличить грудь», – пояснила она, добавив, что пластические операции стоят дороже, потому ей нужно подкопить денег.
_Фото: Instagram _justqueen
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