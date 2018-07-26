Невеста Криштиану Роналду показала объемный живот и бесконечные ноги в ультракоротких шортах на отдыхе

На снимке возлюбленная футболиста демонстрирует стройные ноги, подчеркнув их микро-шортами и золотыми босоножками на массивном каблуке. А вот объемный животик — прячет.

Где находятся влюбленные — неизвестно. Пара предпочитает отдыхать вдали от восторженных поклонников спортсмена и назойливых папарацци. Возможно именно теперь, после окончания Чемпионата мира по футболу, пара сыграет свадьбу? По сообщениям СМИ, она должна состояться в самое ближайшее время.

Фото: instagram