Невеста Криштиану Роналду показала объемный живот и бесконечные ноги в ультракоротких шортах на отдыхе

Чуть больше месяца назад 24-летняя Джорджина Родригес появилась на обложке журнала Women's Health, продемонстрировав идеальное тело. Вероятно, недавно ставшая мамой модель серьезно подготовилась к этим съемкам и разрешила себе расслабиться на отдыхе с любимым: на романтическом фото в блоге жениха, 33-летнего футболиста Криштиану Роналду, она выглядит слегка иначе.
«Выходные с любимой!», — гласит подпись к фото.
На снимке возлюбленная футболиста демонстрирует стройные ноги, подчеркнув их микро-шортами и золотыми босоножками на массивном каблуке. А вот объемный животик — прячет.
Где находятся влюбленные — неизвестно. Пара предпочитает отдыхать вдали от восторженных поклонников спортсмена и назойливых папарацци. Возможно именно теперь, после окончания Чемпионата мира по футболу, пара сыграет свадьбу? По сообщениям СМИ, она должна состояться в самое ближайшее время.
Фото: instagram