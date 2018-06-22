Секси-мама! Невеста Криштиану Роналду продемонстрировала крепкий тыл на обложке журнала

Напомним, у Криштиану Роналду четверо детей: 8-летний Криштиану-младший, годовалые близнецы Ева и Матео, появившиеся на свет благодаря суррогатным матерям, а также полугодовалая Алана Мартина, мамой которой является Джорджина. По слухам, футболист сделал предложение руки и сердца Джорджине Родригес еще в минувшем году. Поклонники обратили внимание на кольцо с массивным бриллиантом, украшающее руку красотки. Португальские СМИ сообщали, что свадьба может состояться после окончания Чемпионата мира по футболу, который в настоящее время проходит в России.

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