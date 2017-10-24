СМИ: Кристиану Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу летом 2018 года
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Источник, близкий к паре, сообщил о грядущем бракосочетании футболиста и модели
32-летний Криштиану Роналду и 22-летняя Джорджина Родригес поженятся в августе 2018 года, сообщают португальские СМИ со ссылкой на источник из окружения пары. Отмечается, что у спортсмена будет несколько свободных дней после завершения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. По версии инсайдеров, это время идеально подойдет для свадьбы.
Напомним, несколько дней назад Криштиану Роналду в третий раз стал отцом — в одной из испанских клиник Джорджина Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. О рождении четвертого ребенка звезда мирового футбола сообщил в своем Instagram, опубликовав совместный снимок из больничной палаты.
Фото: instagram