Источник, близкий к паре, сообщил о грядущем бракосочетании футболиста и модели

32-летний Криштиану Роналду и 22-летняя Джорджина Родригес поженятся в августе 2018 года, сообщают португальские СМИ со ссылкой на источник из окружения пары. Отмечается, что у спортсмена будет несколько свободных дней после завершения чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. По версии инсайдеров, это время идеально подойдет для свадьбы.