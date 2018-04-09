«Самка богомола»: неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанаты

Подписчики 40-летней Ольги Орловой привыкли восхищаться ее молодостью и красотой. Фолловеры активно обсуждают внешность звезды, задают ей массу вопросов. Но после того, как они не поверили, что она весит всего 43 килограмма, певица, вероятно, решила доказать, что она и правда тростиночка.

«Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться своими чувствами!!! #паулокоэльо», — написала она.