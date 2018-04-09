«Самка богомола»: неудачное фото Ольги Орловой в купальнике жестко раскритиковали фанаты

Подписчики 40-летней Ольги Орловой привыкли восхищаться ее молодостью и красотой. Фолловеры активно обсуждают внешность звезды, задают ей массу вопросов. Но после того, как они не поверили, что она весит всего 43 килограмма, певица, вероятно, решила доказать, что она и правда тростиночка.
«Вселенная обретает смысл лишь в том случае, если нам есть с кем поделиться своими чувствами!!! #паулокоэльо», — написала она.
Однако фанатам не понравилось опубликованное фото.
«Очень красивая, купальник крутой!)», «Просто супер! В таком возрасте так выглядеть», «Шикарная фигура. И купальник бомба. Где брали? А вот фотографа надо сменить», «Зачем красивая женщина принимает такие позы? Какой-то ужас…», «В такой позе только и рассуждать о Вселенной», «Фото ужасное, Почти садо-мазо, Ваша изящность теряется на фоне такого фото», «Совсем расстроила отсутствием чувства меры», «Первая ассоциация, самка богомола», — обсуждают они.
Фото: instagram