Для съемок клипа певица сделала новую стрижку

Ольга Орлова всегда любила длинные волосы. В укладках популярная блондинка предпочитала либо крупные локоны, либо выпрямленные пряди. Сегодня в Instagram исполнительницы появилось фото с новой стрижкой. «Прощайте, волосы. Здравствуй, новый клип!» — подписала снимок Орлова. Певица немного освежила цвет и заметно укоротила длину волос.

Вот так! Прощайте волосы, здравствуй новый клип! #безтебянемогу @krivenko_evgeny @alexandrakim_makeup @valentinyudashkin_officialpage Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июн 25 2017 в 6:06 PDT

Как отмечают подписчики, новая стрижка очень идет Ольге, делает ее моложе: «Очень стильно», «Очень здорово!!! Образ и стрижка супер!», «Вы сбросили возраст», «Офигенное каре», «Вауууу!!!!Ольга с годами хорошеет и молодеет! Красота из Нутри лезет, не спрятать», «Браво стилисту! Сбросила лет 15».

#безтебянемогу начинаем съёмки клипа @alexandrakim_makeup @krivenko_evgeny Платье @valentinyudashkin_officialpage Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Июн 25 2017 в 5:30 PDT

Для съемок Орлова выбрала изысканное блестящее платье с эффектным верхом от Валентина Юдашкина, а дополнил образ макияж в насыщенных темных тонах.

(Орфография и пунктуация авторов сохранены. — прим.ред.)