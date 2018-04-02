«У вас минимум на десяток больше»: фолловеры Орловой не верят, что она весит всего 43 килограмма

Ольга Орлова опубликовала яркий снимок, на котором позирует в купальнике на фоне бассейна, и решила честно написать свои параметры: рост 157 см и вес 43 кг. Однако некоторые подписчики звезды пришли в недоумение и сочли эти цифры ошибкой.
«43 кг?! 53, может быть?», «43 вряд ли», «Сорок три кг не так выглядят на 157 см роста!» — прокомментировали кадр Ольги ее фолловеры.
Позволь каждой ошибке научить тебя великому уроку: каждый закат — это начало очень-очень яркого и большого рассвета #ШриЧинмой Слушайте, читаю комментарии про своё тело 😂😂😂... Давайте сразу: мне 40 лет, рост 157, вес 43. Тех, кому легче считать, что это фотошоп - переубеждать не стану!😅😅😅 P. S. Ноги короткие(ну, не сложилось!😭), фотограф г..вно (прости, Натусь @ng_tv) 😂😂😂 Желаю всем отличного настроения, такого же как у меня !🔥🔥🔥😍
Тем не менее, Орлова настаивает, что не пользовалась фотошопом, и не стала исправлять возможную опечатку. А вы как думаете, действительно ли Ольга Орлова настолько похудела?
Фото: Instagram