Наоми Кэмпбелл показала, как тренируется дома – выглядит суперинтенсивно
Когда знаменитости делятся упражнениями в своих микроблогах, как правило, это лишь несколько отдельных блоков, в которых они показывают себя с лучшей стороны, но о том, каким спортивным нагрузкам они себя подвергают, остается загадкой. Но не такова Наоми Кэмпбелл. Супермодель 90-х поделилась в своем аккаунте полноценной тренировкой, которую выполняла дома. «Фитнес с Наоми», – именно так она подписала свой видео.
«Доброе утро! Вставайте и светитесь! Давайте тренироваться!» – призвала она всех в публикации и начала разминаться. После этого она взяла небольшой тайм-аут, чтобы включить музыку и затем приступила к основному блоку. В арсенале ее упражнений: приседания с набивным мячом, планки, TRX, а также бокс. Знаменитость энергично спаррингует со своим инструктором. Но и это еще не все. Наоми поистине неутомима, ведь закончив боксировать, она перебирается на мат, чтобы выполнить блок на ноги и пресс, в который входят подъемы, перекрещивания и другие упражнения. В завершение тренировки Кэмпбелл произносит «уф!» и завершает работу растяжкой. Специалисты заявили, что ее занятия спортом действительно комплексные и вместе с тем максимально доступные всем – их легко повторить дома.
Фото: Globallookpress.com
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