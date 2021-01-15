Наоми Кэмпбелл показала, как тренируется дома – выглядит суперинтенсивно

«Доброе утро! Вставайте и светитесь! Давайте тренироваться!» – призвала она всех в публикации и начала разминаться. После этого она взяла небольшой тайм-аут, чтобы включить музыку и затем приступила к основному блоку. В арсенале ее упражнений: приседания с набивным мячом, планки, TRX, а также бокс. Знаменитость энергично спаррингует со своим инструктором. Но и это еще не все. Наоми поистине неутомима, ведь закончив боксировать, она перебирается на мат, чтобы выполнить блок на ноги и пресс, в который входят подъемы, перекрещивания и другие упражнения. В завершение тренировки Кэмпбелл произносит «уф!» и завершает работу растяжкой. Специалисты заявили, что ее занятия спортом действительно комплексные и вместе с тем максимально доступные всем – их легко повторить дома.