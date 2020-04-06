Надежда Мейхер-Грановская в кружевной «комбинашке» показала стройные ноги на чувственной фотографии
37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» поучаствовала в стильной фотосессии.
Чувственное черно-белое фото, которое появилось в блоге Надежды Мейхер-Грановской, очаровало ее поклонников. 37-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» предстала перед объективом фотографа в кружевной комбинации, распахнутом плаще, с босыми ногами.
«Наденька, как же вы прекрасны!!! Манкая женщина», «Какая Вы красивая! Невероятная», — комментируют они.
Фото и видео: Instagram
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