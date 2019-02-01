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Как изменились и как выглядят теперь Брежнева, Джанабаева, Лобода и другие яркие экс-участницы «ВИА Гры»

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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Вера Брежнева

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Одна из самых популярных групп украинского и российского шоу-бизнеса «ВИА Гра» была создана в 2000 году продюсерами Дмитрием Костюком и Валерием Меладзе. За почти двадцатилетнюю историю коллектива его состав неоднократно менялся. Предлагаем посмотреть, как изменились самые яркие участницы проекта, как они выглядят теперь и чем занимаются.

Вера Брежнева

Вера Брежнева стала успешной сольной исполнительницей, актрисой и телеведущей. Она также занимается благотворительностью: Брежнева является послом ООН по вопросам прав и дискриминации ВИЧ-инфицированных женщин, живущих в странах Средней Азии и Восточной Европы. Кроме того, певица открыла свой благотворительный фонд «Луч Веры», помогающий детям с онкогематологическими заболеваниями. В 2015 году Вера тайно вышла замуж за композитора и музыкального продюсера Константина Меладзе. От предыдущих отношений у певицы подрастают две дочери — семнадцатилетняя Соня и девятилетняя Сара.

Альбина Джанабаева

Альбина Джанабаева тоже после ухода из группу занялась сольной карьерой и начала сниматься в кино. В 2914 году певица вышла замуж за Валерия Меладзе, отношения с которым много лет скрывала от широкой общественности. У супругов подрастают двое сыновей — четырнадцатилетний Константин и четырехлетний Лука.

Светлана Лобода

Светлана Лобода после ухода из группы «ВИА Гра», участницей которой была всего несколько месяцев, буквально расцвела — заметно похорощела и стала настоящей суперзвездой. Сейчас Лобода является одной из самых успешных исполнительниц российского и украинского шоу-бизнеса. Светлана растит семилетнюю дочь Евангелину от экс-бойфренда, танцора Евгения Царя. Прошлой весной певица родила дочь Тильду от солиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна.

Анна Седокова

Анна Седокова занимается сольной карьерой и занимается выпуском собственной линии одежды. В 2017 году певица стала многодетной мамой: у нее родился сын Гектор, имя отца которого она по-прежнему скрывает. Также у Анны подрастает четырнадцатилетняя дочь Алина от первого супруга, футболиста Валентина Билькевича, и семилетняя дочь Моника от второго мужа, бизнесмена Максима Чернявского. Сейчас сердце Седоковой свободно, о чем она часто заявляет в интервью и соцсетях, и признается, что очень хочет найти своего мужчину мечты.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер после ухода из «ВИА Гры» занялась академическим вокалом, записала несколько альбомов, выпустила сборник стихотворений, поставила два спектакля, работала телеведущей, занялась выпуском одежды и открыла модный бутик в Киеве. В 2014 году Надежда вышла замуж за бизнесмена Михаила Уржумцева, от которого у нее подрастают шестилетняя дочь Анна и трехлетняя Мария. Также у Мейхер есть шестнадцатилетний сын от бизнесмена Александра Лищенко.

Алена Виницкая

Сольная карьеры самой первой солистки «ВИА Гры» Алены Винницкой складывается не очень удачно, а ее последний на сегодняшний день сольный альбом вышел несколько лет назад. Вот уже больше двадцати лет певица состоит в браке со своим продюсером и бас-гитаристом Сергеем Алексеевым. В одном из интервью Алена призналась, что очень мечтает стать мамой и реализовать свой главный проект — родить и вырастить ребенка.

Татьяна Котова

«Мисс Россия-2006» Татьяна Котова пришла в «ВИА Гру» на замену Вере Брежневой и была участницей коллектива два года. После ухода из проекта она выпустила один сольный альбом, снялась в паре фильмов и была ведущей и леном жюри различных конкурсов красоты. Котова не замужем и свою личную жизнь предпочитает не комментировать.

Ева Бушмина

Ева Бушмина тоже занялась сольной карьерой и теперь выступает под псевдонимом LAYAH. В 2012 году певица вышла замуж за сына экс-министра экономики Украины Владимира Ланового Дмитрия, а спустя несколько месяцев у них родилась дочь Эдита.

Меседа Багаудинова

Меседа Багаудинова занимается сольной карьерой. Певица записала несколько синглов, а вот альбом пока так и не выпустила. У Меседы подрастает семилетний сын Аспар от экс-супруга, бизнесмена по имени Алан.

Санта Димопулос

Санта Димопулос пришла в «ВИА Гру» на замену Надежде Мейхер и пробыла участницей коллектива всего несколько месяцев. Сольная карьера Санты, выпустившей несколько синглов, складывается не очень успешно. Чемпионка мира по фитнесу 2011 Димопулос является владелицей центра здоровья, блога и приложения о том, как добиться идеальной фигуры, а также бутика винтажной одежды. У Санты Димопулос подрастает десятилетний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы. В 2015 году она вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, globallookpress, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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