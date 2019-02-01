Как изменились и как выглядят теперь Брежнева, Джанабаева, Лобода и другие яркие экс-участницы «ВИА Гры»

Санта Димопулос пришла в «ВИА Гру» на замену Надежде Мейхер и пробыла участницей коллектива всего несколько месяцев. Сольная карьера Санты, выпустившей несколько синглов, складывается не очень успешно. Чемпионка мира по фитнесу 2011 Димопулос является владелицей центра здоровья, блога и приложения о том, как добиться идеальной фигуры, а также бутика винтажной одежды. У Санты Димопулос подрастает десятилетний сын Даниэль от украинского шоумена Андрея Джеджулы. В 2015 году она вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.

Текст: Роман Страстный

Фото: eastnews, globallookpress, instagram, starface, Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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