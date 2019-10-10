passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Идеальную растяжку 37-летней Надежды Грановской обсуждают в Сети: «Вот это шпагат!»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Надежда Грановская

Фото: Instagram

Певица показала результаты своих занятий с хореографом.

Надежда Грановская в свое время попала в «ВИА Гру» благодаря не только вокальным данным, но и хореографической подготовке. Все детство и юность Надежда занималась танцами, а после учебы в педучилище работала хореографом. И сейчас в свободное время певица посещает танцевальные тренировки.

Ролик с одного из занятий Надежда опубликовала в Instagram. Гибкость Грановской настолько поразила ее подписчиков, что ее закидали комплиментами, а многие даже позавидовали таким способностям.

«Ваууууу», «Как это прекрасно», «Растяжка супер. вы как всегда прекрасны!!!!», «Везет же вашему мужу», «Огооо», «Какая вы сексуальная», — написали в комментариях .

Одна из поклонниц поинтересовалась у Грановской, реально ли получить такую растяжку в 28 лет. «А вот мне в апреле 38. При желании, хорошая моя, возможно все. Дерзайте!» — ответила Надежда.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!