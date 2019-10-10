Идеальную растяжку 37-летней Надежды Грановской обсуждают в Сети: «Вот это шпагат!»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Надежда Грановская в свое время попала в «ВИА Гру» благодаря не только вокальным данным, но и хореографической подготовке. Все детство и юность Надежда занималась танцами, а после учебы в педучилище работала хореографом. И сейчас в свободное время певица посещает танцевальные тренировки.
Ролик с одного из занятий Надежда опубликовала в Instagram. Гибкость Грановской настолько поразила ее подписчиков, что ее закидали комплиментами, а многие даже позавидовали таким способностям.
«Ваууууу», «Как это прекрасно», «Растяжка супер. вы как всегда прекрасны!!!!», «Везет же вашему мужу», «Огооо», «Какая вы сексуальная», — написали в комментариях .
Одна из поклонниц поинтересовалась у Грановской, реально ли получить такую растяжку в 28 лет. «А вот мне в апреле 38. При желании, хорошая моя, возможно все. Дерзайте!» — ответила Надежда.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!