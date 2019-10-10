Идеальную растяжку 37-летней Надежды Грановской обсуждают в Сети: «Вот это шпагат!»

Надежда Грановская в свое время попала в «ВИА Гру» благодаря не только вокальным данным, но и хореографической подготовке. Все детство и юность Надежда занималась танцами, а после учебы в педучилище работала хореографом. И сейчас в свободное время певица посещает танцевальные тренировки.

Ролик с одного из занятий Надежда опубликовала в Instagram. Гибкость Грановской настолько поразила ее подписчиков, что ее закидали комплиментами, а многие даже позавидовали таким способностям.