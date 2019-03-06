«На фото то худеет, то полнеет»: 40-летняя Ани Лорак удивила идеальным прессом и тонкой талией

В середине февраля поклонники критиковали Ани Лорак за лишний вес и неудачный купальник на сцене. Сегодня — восхищаются новой фотографией певицы.
«Каролина... Как вообще можно быть такой Идеальной», «Фигура моей мечты», «Развод на пользу пошел», — обсуждают они идеальный пресс и тонкую талию звезды.
«На фото то худеет, то полнеет», «А без фотошопа слабо?» — отмечают скептики.
Справедливости ради стоит отметить, что в минувший понедельник на пресс-завтраке «Премии МУЗ-ТВ — 2019» певица выглядела весьма эффектно, но не настолько худой, как на снимке.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram