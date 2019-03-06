«На фото то худеет, то полнеет»: 40-летняя Ани Лорак удивила идеальным прессом и тонкой талией

«Каролина... Как вообще можно быть такой Идеальной», «Фигура моей мечты», «Развод на пользу пошел», — обсуждают они идеальный пресс и тонкую талию звезды.

«На фото то худеет, то полнеет», «А без фотошопа слабо?» — отмечают скептики.