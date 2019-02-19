«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак

Фигура Ани Лорак всегда была ее гордостью. Певица старается питаться правильно, подолгу пропадает в зале и на тренировках, в результате может похвастаться идеальным прессом, упругими бедрами, тонкой талией. Именно такой привыкли видеть артистку поклонники. Новое видео в ее блоге, в котором звезда запечатлена выступающей на сцене в купальнике, подверглось критике.
«Ну и зачем выходить так на сцену?», «Как можно в таком возрасте выйти на сцену в купальнике...вы фотошопите что ли? Здесь вы не такая худышка, как на предыдущих фото...», «Это не красиво», «Поправилась прям прилично)))))», «Ужасно, куда катимся, или развод так действует дурно», «Красотка! Но животик уже видно...уже все заметно», «Она в положении», «У Ани беременный живот! в профиль прям четко все видно», «Люди.... какой животик? Ну немного прибавила. Была бы беременная скрывала бы...», «Это уже неуважение к зрителю! У вас куча красивых нарядов. Жалко , что так вышла», — критикуют возмущенные подписчики, ведь совсем недавно они оставляли комплименты под очередной красивой фотографией в блоге любимицы.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram