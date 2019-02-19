«Прилично поправилась»: поклонники обсуждают изменившуюся фигуру Ани Лорак

«Ну и зачем выходить так на сцену?», «Как можно в таком возрасте выйти на сцену в купальнике...вы фотошопите что ли? Здесь вы не такая худышка, как на предыдущих фото...», «Это не красиво», «Поправилась прям прилично)))))», «Ужасно, куда катимся, или развод так действует дурно», «Красотка! Но животик уже видно...уже все заметно», «Она в положении», «У Ани беременный живот! в профиль прям четко все видно», «Люди.... какой животик? Ну немного прибавила. Была бы беременная скрывала бы...», «Это уже неуважение к зрителю! У вас куча красивых нарядов. Жалко , что так вышла», — критикуют возмущенные подписчики, ведь совсем недавно они оставляли комплименты под очередной красивой фотографией в блоге любимицы.