Модный цвет помады и дерзкая стрижка: фотографии вновь изменившейся Ирины Понаровской обсуждают в Сети

Вчера поклонники Ирины Понаровской смогли услышать правдивую историю ее жизни после ухода со сцены, которую легенда шоу-бизнеса рассказала в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Звезда рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась от большей части своих вещей, отчего не считает зазорной жизнь в многоэтажке с семьей сына и внуками, а также показала фотографии из семейного альбома.
Многие отметили вновь изменившийся стиль звезды: смелая стрижкка, горящий взгляд, осанка уверенной женщины. Свежие фотографии Ирины Понаровской активно обсуждают подписчики ее концертного директора Леры Тувиной, а также ее поклонники.
Подписчики восхищены цветом волос певицы, который подчеркивает цвет ее глаз. Они уверены: 65-летняя звезда не выглядит на свой возраст.
«Ира красотка. Лет на 25 выглядит. Икона стиля, вкуса, красоты и грации», «Ирина Понаровская вне возраста! Восхитительная женщина и талантливая певица», «Этот цвет волос Вам больше идет. На этом фото очень молодо выглядит», «Какой потрясающий образ, какая великолепная стрижка! Огонь!!! Кто Вас стрижёт? Подскажите Вашего стилиста по волосам. Я тоже хочу», «Шерон Стоун подумал я вначале. Невероятно красивая», «Неужели мы Вас дождались! Ирина, Вы просто супер женщина !!! Смотрела сейчас передачу, не могла от Вас глаз отвести. Ваши выступления на сцене это всегда что-то нереальное», «Самая красивая была, есть и будет Ирина Понаровская! Стильная, модная всегда!!!!!!!», «Ирина Витальевна, Вы были ,есть и будете Леди Шарм! Вкус, стиль и манеры, которыми Вы обладаете — никому это не подвластно», — восхищаются они.
Фото и видео: instagram