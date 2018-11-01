Модный цвет помады и дерзкая стрижка: фотографии вновь изменившейся Ирины Понаровской обсуждают в Сети

Вчера поклонники Ирины Понаровской смогли услышать правдивую историю ее жизни после ухода со сцены, которую легенда шоу-бизнеса рассказала в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Звезда рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась от большей части своих вещей, отчего не считает зазорной жизнь в многоэтажке с семьей сына и внуками, а также показала фотографии из семейного альбома.

Многие отметили вновь изменившийся стиль звезды: смелая стрижкка, горящий взгляд, осанка уверенной женщины. Свежие фотографии Ирины Понаровской активно обсуждают подписчики ее концертного директора Леры Тувиной, а также ее поклонники.