«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков

Бабушка Ирины Понаровской, покинувшая мир в 1996 году, сопровождает ее всю жизнь. Иногда приходит во сне, иногда звездная внучка чувствует, что родной запах проносится мимо нее, замечает за собой ее телодвижения, будто та ее чему-то учит. «Я знаю только одно, что… нас ведет что-то. Ну не может такого быть, чтобы так все складывалось и просто так. Не просто так я в 25 лет чуть не умерла, не просто так я выздоровела, я не знаю, откуда мне пришла информация, которая сделала меня здоровой, я не знаю, почему я стала ей следовать», — вспоминает артистка.

Ирина часто рисковала, две недели пробыла в зоне Чернобыльской катастрофы. После этого у певицы образовалась фиброма, начались проблемы с голосовыми связками.

«Откуда я знала, что Чернигов на той же Припяти стоит, и что это всего каких-то сто километров от Чернобыля. Ничего не понимала. Шальная была. Поэтому ни на кого ответственность за свои поступки не переносила никогда, потому что меня никто не заставлял. Я делала то, что я хочу. Я имела роскошь жить так как я хочу и делать то, что я хочу», — вспоминает она.

Предполагает Ирина Понаровская и экстрасенсорные возможности у себя, но старается не углубляться в эту тему, лишь иногда лечит близких правой рукой. «Я не знаю, как это работает», — призналась она.

После испытаний, которые пришлось пройти Ирине Понаровской (женщина пережила две клинические смерти) она относится к жизни философски. Звезда бросила карьеру и посвятила себя семье. Здоровье не позволило ей иметь больше одного ребенка. «Отыгрываюсь теперь на внуках», — шутит она.