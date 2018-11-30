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«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Леры Тувиной

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Ирина Понаровская считает, что выстрадала сына, и обожает своих внуков.

34 года назад у Ирины Понаровской родился сын, которого назвали Энтони. Его отцом стал темнокожий музыкант Вейланд Родд. Внешне молодой мужчина пошел в отца, но многое взял и от матери.

«Характер мой. Очень добрый. Тоже шальной. Не могу сказать, что очень приспособленный к жизни, но такой любимый, такой хороший, такой порядочный парень», — рассказала звезда в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». «Ну горжусь я им, это конечно мое дитя. Это счастье, что у меня получился один ребенок, это большое счастье. Я его выстрадала», — вздыхает она.

Энтони работает звукорежиссером на радио, несмотря на то, что по образованию он ювелир. Сейчас у него двое детей, младшую дочь назвали Шарлоттой, в честь прабабушки.

Бабушка Ирины Понаровской, покинувшая мир в 1996 году, сопровождает ее всю жизнь. Иногда приходит во сне, иногда звездная внучка чувствует, что родной запах проносится мимо нее, замечает за собой ее телодвижения, будто та ее чему-то учит. «Я знаю только одно, что… нас ведет что-то. Ну не может такого быть, чтобы так все складывалось и просто так. Не просто так я в 25 лет чуть не умерла, не просто так я выздоровела, я не знаю, откуда мне пришла информация, которая сделала меня здоровой, я не знаю, почему я стала ей следовать», — вспоминает артистка.

Ирина часто рисковала, две недели пробыла в зоне Чернобыльской катастрофы. После этого у певицы образовалась фиброма, начались проблемы с голосовыми связками.

«Откуда я знала, что Чернигов на той же Припяти стоит, и что это всего каких-то сто километров от Чернобыля. Ничего не понимала. Шальная была. Поэтому ни на кого ответственность за свои поступки не переносила никогда, потому что меня никто не заставлял. Я делала то, что я хочу. Я имела роскошь жить так как я хочу и делать то, что я хочу», — вспоминает она.

Предполагает Ирина Понаровская и экстрасенсорные возможности у себя, но старается не углубляться в эту тему, лишь иногда лечит близких правой рукой. «Я не знаю, как это работает», — призналась она.

После испытаний, которые пришлось пройти Ирине Понаровской (женщина пережила две клинические смерти) она относится к жизни философски. Звезда бросила карьеру и посвятила себя семье. Здоровье не позволило ей иметь больше одного ребенка. «Отыгрываюсь теперь на внуках», — шутит она.

Фото: кадры из эфира, instagram

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