«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества

Сегодня Ирина Понаровская стала героиней шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В нем она рассказала, почему исчезла со сцены и выбрала судьбу отшельницы. Окружающие, в свою очередь, отметили вновь изменившийся стиль звезды: смелая стрижкка, горящий взгляд, осанка уверенной женщины.

«Недавно в одной из передач рассказали, что "Ирина Понаровская живет в многоэтажке со своими детьми в трехкомнатной квартире, и с двумя внуками". И что? А что в этом такого? А 30 лет назад, это вот вчера было, не все так жили? Не все жили в многоэтажках? У всех были виллы, а только я одна осталась в многоэтажке? Ребята, мы пришли голыми и уйдем голыми, и ваши виллы, какими бы они ни были хорошими, красивыми, удобными, роскошными, иллюзорными — они все останутся здесь. А вам на суд идти туда», — рассуждает легенда советской эстрады.

«Я считаю, что эта иллюзия потомков советского человека об этой роскоши, она такая смешная — мне это смешно. Не потому я этого не имею, я это имела — у меня две квартиры в Москве, дом под Москвой, два дома в Эстонии. Куда еще больше? У меня была квартира в Майами, я ее продала. Мне не нужны эти вещи. Я не могу восемнадцать шуб надеть на себя сразу. Даже за одну зиму я их не выгуляю все. Тем более я ушла из артистической среды, я перестала быть артисткой… Андрюш, как немного надо человеку для того, чтобы себя комфортно чувствовать. Я три четверти своего гардероба раздала. Не потому что я не влезаю, не потому что это немодно, просто перестало быть нужным», — поделилась Ирина.

«Я живу такой жизнью, которой каждый артист, мне кажется, должен мечтать пожить. Поэтому надо всегда вовремя сказать себе "стоп". Потому что либо надо как-то бешено развиваться, либо дальше уже идет уже остановка. А остановка это все равно что с каждым днем дальше это деградация. Главное не деградировать человеческими качествами. А сцена она переживет, все же происходит без меня на сцене, и зрительные залы собираются, и культурная жизнь идет, и все хорошо», — размышляет она.