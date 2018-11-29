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«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кадры из эфира

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65-летняя Ирина Понаровская не видит ничего плохого в том, чтобы жить в многоэтажке с детьми и внуками.

Сегодня Ирина Понаровская стала героиней шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». В нем она рассказала, почему исчезла со сцены и выбрала судьбу отшельницы. Окружающие, в свою очередь, отметили вновь изменившийся стиль звезды: смелая стрижкка, горящий взгляд, осанка уверенной женщины.

«Недавно в одной из передач рассказали, что "Ирина Понаровская живет в многоэтажке со своими детьми в трехкомнатной квартире, и с двумя внуками". И что? А что в этом такого? А 30 лет назад, это вот вчера было, не все так жили? Не все жили в многоэтажках? У всех были виллы, а только я одна осталась в многоэтажке? Ребята, мы пришли голыми и уйдем голыми, и ваши виллы, какими бы они ни были хорошими, красивыми, удобными, роскошными, иллюзорными — они все останутся здесь. А вам на суд идти туда», — рассуждает легенда советской эстрады.

«Я считаю, что эта иллюзия потомков советского человека об этой роскоши, она такая смешная — мне это смешно. Не потому я этого не имею, я это имела — у меня две квартиры в Москве, дом под Москвой, два дома в Эстонии. Куда еще больше? У меня была квартира в Майами, я ее продала. Мне не нужны эти вещи. Я не могу восемнадцать шуб надеть на себя сразу. Даже за одну зиму я их не выгуляю все. Тем более я ушла из артистической среды, я перестала быть артисткой… Андрюш, как немного надо человеку для того, чтобы себя комфортно чувствовать. Я три четверти своего гардероба раздала. Не потому что я не влезаю, не потому что это немодно, просто перестало быть нужным», — поделилась Ирина.

«Я живу такой жизнью, которой каждый артист, мне кажется, должен мечтать пожить. Поэтому надо всегда вовремя сказать себе "стоп". Потому что либо надо как-то бешено развиваться, либо дальше уже идет уже остановка. А остановка это все равно что с каждым днем дальше это деградация. Главное не деградировать человеческими качествами. А сцена она переживет, все же происходит без меня на сцене, и зрительные залы собираются, и культурная жизнь идет, и все хорошо», — размышляет она.

Сейчас Ирина старается не общаться с бывшими коллегами. Один пастор, с которым беседовала артистка, предположил, что ей дано прожить две жизни. Но решиться на то, чтобы все бросить, было непросто.

«Это было непросто. Совсем непросто. Я училась жить заново. Я не знала, куда деть свое тело. Я не знала, куда мне идти. Просто гулять я не умела. Мне нужно было заново как младенцу учиться ходить», — вспоминает Ирина.

«Если положить руку на сердце, профессия-то наша от лукавого. <…> Китайский хит-парад наша российская эстрада для всего мира. Это сказал когда-то замечательно Игорь Николаев. Фунь-Зюнь-Пунь с Минь-Зюнь-Пинем борются за выход в финал "Песни Года"», — рассуждает Ирина.

Фото: кадры из эфира

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