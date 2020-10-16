Лжекосметолога после смерти пациентки приговорили к двум годам колонии

Качан оказывала услуги в сфере красоты, не имея высшего медицинского образования. Кроме того, у нее даже не было лицензии на эту деятельность. Как пишет ТАСС, трагический инцидент произошел 14 июля 2019 года. Пациентка умерла из-за анафилактического шока после введения токсических доз лидокаина.

Напомним, в январе 2020 года женщина чуть не умерла от сильнейшей аллергии из-за инъекции желатина вместо ботокса. Марсель Кинг впервые решила прибегнуть к инъекциям красоты, но вместо квалифицированного косметолога попала в руки самозванца без медицинского образования. Через несколько часов после завершения процедуры у женщины случился анафилактический шок – сильнейшая аллергическая реакция, которая могла закончиться смертью.

Похожий случай произошел в октябре 2020 года, когда американка Латора Кинг из Форт-Уэрта умерла после инъекции силикона в ягодицы. Женщина решила увеличить формы у нелицензированного косметолога Памелы Бернли. Процедура была проведена 11 мая 2020 года на автостоянке. Через несколько дней после укола Кинг прислала специалисту фотографии своих деформированных ягодиц, на которых лежали окровавленные куски марли. На следующий день семья отвезла ее в клинику, где американка скончалась.