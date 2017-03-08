Глафира Тарханова стала мамой в четвертый раз и поделилась своими эмоциями
Сегодня, 19 сентября, Глафира Тарханова в очередной раз стала мамой. 33-летняя актриса родила четвертого ребенка. Судя по всему, роды прошли легко, так как молодая мама уже успела поделиться своими эмоциями с поклонниками.
«Сегодня произошло ЧУДО! Я в 4-ЫЙ раз стала мамой!», — сообщила она в Instagram.
Подробностей о поле и имени новорожденного пока нет.
Глафира Тарханова и ее супруг, Алексей Фадеев, женаты около 12 лет. У пары подрастают трое детей: четырехлетний Гордей, шестилетний Ермолай и девятилетний Корней. Как ранее признавалась артистка, у них с мужем никогда не было кризиса в отношениях: «Когда людям нечего делать, они начинают создавать конфликты. Но это тоже неплохо, так как кризис — преодоление определенных ступеней. Но у нас, к счастью, этого не было. Некогда было следить за тем, сколько лет мы прожили, у нас рождались дети один за другим».
Поздравляем звездную мамочку!
Фото: instagram, starface