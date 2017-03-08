33-летняя Глафира Тарханова родила четвертого ребенка.

Сегодня, 19 сентября, Глафира Тарханова в очередной раз стала мамой. 33-летняя актриса родила четвертого ребенка. Судя по всему, роды прошли легко, так как молодая мама уже успела поделиться своими эмоциями с поклонниками.

«Сегодня произошло ЧУДО! Я в 4-ЫЙ раз стала мамой!», — сообщила она в Instagram.