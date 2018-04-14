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«Необъятная, но уменьшаюсь»: Глафира Тарханова прокомментировала перепады своего веса

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Фото из Instagram Глафиры Тархановой
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Давние поклонники Глафиры Тархановой заметили, что в последнее время многодетная мама набрала вес, и даже заподозрили, что она снова беременна.

Глафира Тарханова решила ответить на многочисленные домыслы интернет-пользователей по поводу ее новой беременности. 34-летняя актриса заявила, что легко может позволить себе вкусное пирожное, поскольку уже «стремительно уменьшается».

«Прекрасный Санкт-Петербург! Лавандовое пирожное... и пусть диеты подождут... для тех кто переживает, что я стала необъятной. Я уже стремительно уменьшаюсь, сегодня — день исключение!» — написала Глафира, опубликовав снимок из кафе в Питере (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Те из фолловеров, кто не считал, что Тарханова поправилась, осыпали ее комплиментами: «Главное это не полнота тела, а полнота души! Вот в этом смысле точно необъятны вы, Глафира!», «Только в пользу для поднятия весеннего настроения», «Глафира, вы в отличной форме».

Фото: Instagram

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