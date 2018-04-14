«Необъятная, но уменьшаюсь»: Глафира Тарханова прокомментировала перепады своего веса

Те из фолловеров, кто не считал, что Тарханова поправилась, осыпали ее комплиментами: «Главное это не полнота тела, а полнота души! Вот в этом смысле точно необъятны вы, Глафира!», «Только в пользу для поднятия весеннего настроения», «Глафира, вы в отличной форме».

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