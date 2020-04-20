Лолита Милявская покрасила волосы дома сама и показала результат

Пока одни знаменитости, устав от карантина, наряжаются «для себя» и выносят мусор при параде, а другие страдают из-за отсутствия возможности обновить стрижку, Лолита Милявская решила взять вопрос своей красоты в свои руки.

Певица покрасила волосы самостоятельно и осталась вполне довольна результатом. «Правда, чуть пострадала белая прядь, но я же не профессионал, ну да Бог с ним», — не унывает она.

«Лола, Вы прекрасны», «Очень хорошо! А какая экономия», «Я тоже сама покрасилась», «Да и бог с ней с этой прядью)вы все равно очень классная», «Очень круто покрасила!)) красотка», «Лолита Марковна, открывайте салон покраски волос», «Вы великолепны», — поддержали ее подписчики.

Лолита Милявская часто оправдывает любовь публики, которая называет ее «народной» певицей. В одном из недавних интервью ее коллега рассказал, что, уволив во время гастролей костюмера, артистка сама стирала одежду своим коллегам, а одному из музыкантов — почистила обувь на глазах у публики.