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Лохматая, счастливая, без макияжа: какой Земфира видит Ренату Литвинову

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Фото из Instagram Ренаты Литвиновой
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Земфира сфотографировала счастливую Ренату Литвинову.

О нежных отношениях известной певицы Земфиры и творческой дамы Ренаты Литвиновой не сплетничал только ленивый. Сегодня в блоге последней появились фотографии, сделанные близким человеком.

«True happiness #renatalitvinova foto by #z», — написала Рената.

«Ненавижу смотреть в камеру — все-таки для меня это редкий случай и даже стресс», — признавалась она ранее, но в данный момент делает это с явным удовольствием.

«Класс», «Богиня!!!», «С годами становитесь похожими друг на друга», «Хорошая какая», «Вы излучаете счастье», «Не узнать», «Вы прекрасны до невозможности», «Мммм, супер!!!!! Вот сразу видно почерк фотографирующего, душевный посыл и отношение», «Любовь творит чудеса», «От этих фотографий можно заряжать водичку на счастье», «Красивая Рената ! Счастье Вам к лицу», «Какая же вы солнечная когда не в образе. Глаз не оторвать», — комментируют подписчики.

В последнее время Рената все чаще отказывается от своего «фирменного» макияжа. А как считаете вы, ей идет отсутствие косметики?

Фото: instagram

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