Рената Литвинова все больше становится похожа на Земфиру
Ренату Литвинову и Земфиру связывает не только творческое сотрудничество, но и многолетняя дружба
Ранее Земфира заявляла: «Нет, у меня нет друзей. Не мой стиль. Я не люблю компании. У меня есть один человек, Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная — мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не скучно».
Несмотря на это высказывание, увидеть женщин вместе практически невозможно. Поэтому преданным поклонникам артисток остается лишь довольствоваться редкими снимками в блоге Ренаты.
Так, сегодня актриса опубликовала новое фото с Земфирой, а также их общей подругой, оперной певицей Хиблой Герзмавой.
«Банда)» — подписала кадр Литвинова.
«Черт! лучшее фото», «Как приятно видеть счастье на ваших лицах!», «Ну наконец Земфиру показали!!», «Прекрасные! Любовь длиною в жизнь!», «Любимые соратницы)», «Вы так похожи стали, несмотря на то, что совсем разные. Удивительное дело!» — отреагировали фанаты.
Фото: instagram.com, globallookpress.com