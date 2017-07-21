Ренату Литвинову и Земфиру связывает не только творческое сотрудничество, но и многолетняя дружба

Ранее Земфира заявляла: «Нет, у меня нет друзей. Не мой стиль. Я не люблю компании. У меня есть один человек, Рената, мне этого достаточно. Она многогранная, интересная — мне кажется, она лучше компании. И мне с ней никогда не скучно».

Несмотря на это высказывание, увидеть женщин вместе практически невозможно. Поэтому преданным поклонникам артисток остается лишь довольствоваться редкими снимками в блоге Ренаты. Так, сегодня актриса опубликовала новое фото с Земфирой, а также их общей подругой, оперной певицей Хиблой Герзмавой.