logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Короткая стрижка и лаковая мини-юбка: дерзкий образ Елизаветы Боярской удивил ее поклонников

33-летняя Елизавета Боярская экспериментирует с образом.

Поклонники Елизаветы Боярской уже видели ее с короткой стрижкой, светлыми волосами — профессия актрисы подразумевает изменения в имидже. На этот раз звезда театра и кино изменилась для фотосессии. Снимок, который она опубликовала в своем блоге, приятно удивил подписчиков.

«Весна. Я не могу усидеть дома. Весна. Я люблю весну. О чем поют в моем дворе кошки? Нет, нет, нет, нет, я не усну», — процитировала Елизавета стихотворение.

«Ого! Какой смелый образ», «Мать моя женщина!!!», «О Боже, как красиво! Браво! Стрижка огонь», «Ух ты. Не сразу узнала», «Необычный образ. Восхищаюсь вами Лиза», «Красотка 90х годов», «Прям стриженая Джейн Биркин. Стиль, дух, я имею в виду.... Что-то такое неуловимое. Во всяком случае, вспомнилась именно она», «Лайза Минелли», «Ну ооочень эффектная барышня! Лиза, вы красавица», «Анжелина Джоли в молодости! Вы невероятно красивы и многогранны», «Лиза, глядя на Вас, видишь что есть еще у нас нормальные девчонки, которые не портят себя пластической хирургии. Цени Богом данную красоту», — обсуждают поклонники.

Больше материалов о Елизавете Боярской ищите здесь.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Футболист Евгений Алдонин отдал 12-летнюю дочь родителям Юлии Началовой
Бывший муж Татьяны Васильевой отреагировал на ее слова об изменах и богатом поклоннике: «У нее деменция»
Постройневшую Анфису Чехову раскритиковали за «неестественные пропорции»
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет
«Нельзя заниматься самолечением»: отец Юлии Началовой объяснил все причины ее трагического ухода из жизни
Квартиры на 140 миллионов рублей, балетная школа и ресторан: Шнуров отдал экс-жене почти все совместно нажитое имущество