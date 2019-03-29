Короткая стрижка и лаковая мини-юбка: дерзкий образ Елизаветы Боярской удивил ее поклонников

Поклонники Елизаветы Боярской уже видели ее с короткой стрижкой, светлыми волосами — профессия актрисы подразумевает изменения в имидже. На этот раз звезда театра и кино изменилась для фотосессии. Снимок, который она опубликовала в своем блоге, приятно удивил подписчиков.

«Весна. Я не могу усидеть дома. Весна. Я люблю весну. О чем поют в моем дворе кошки? Нет, нет, нет, нет, я не усну», — процитировала Елизавета стихотворение.