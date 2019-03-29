Короткая стрижка и лаковая мини-юбка: дерзкий образ Елизаветы Боярской удивил ее поклонников

Поклонники Елизаветы Боярской уже видели ее с короткой стрижкой, светлыми волосами — профессия актрисы подразумевает изменения в имидже. На этот раз звезда театра и кино изменилась для фотосессии. Снимок, который она опубликовала в своем блоге, приятно удивил подписчиков.
«Весна. Я не могу усидеть дома. Весна. Я люблю весну. О чем поют в моем дворе кошки? Нет, нет, нет, нет, я не усну», — процитировала Елизавета стихотворение.
«Ого! Какой смелый образ», «Мать моя женщина!!!», «О Боже, как красиво! Браво! Стрижка огонь», «Ух ты. Не сразу узнала», «Необычный образ. Восхищаюсь вами Лиза», «Красотка 90х годов», «Прям стриженая Джейн Биркин. Стиль, дух, я имею в виду.... Что-то такое неуловимое. Во всяком случае, вспомнилась именно она», «Лайза Минелли», «Ну ооочень эффектная барышня! Лиза, вы красавица», «Анжелина Джоли в молодости! Вы невероятно красивы и многогранны», «Лиза, глядя на Вас, видишь что есть еще у нас нормальные девчонки, которые не портят себя пластической хирургии. Цени Богом данную красоту», — обсуждают поклонники.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram