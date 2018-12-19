Звездная эволюция: как с годами менялись роли и внешность Елизаветы Боярской

Елизавете Боярской 20 декабря исполнилось 33 года. Актриса играет в Академическом Малом драматическом театре в Петербурге и получает все новые предложения от известных кинорежиссеров. Одной из первых значимых киноработ для Елизаветы стала роль Веры в фильме Аллы Суриковой «Вы не оставите меня», где она сыграла вместе со своим отцом Михаилом Боярским. Популярность и широкую известность ей принесли роли в картине Тимура Бекмамбетова «Ирония судьбы. Продолжение» и сериале Карена Шахназарова «Анна Каренина». Недавно Елизавета во второй раз стала мамой — у актрисы и ее супруга Максима Матвеева родился сын. Предлагаем посмотреть, как с годами менялись роли и внешность Елизаветы Боярской.