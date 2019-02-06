«Когда понимаешь, что завтра нужно срочно поменяться»: беременная Саша Савельева показала новую стрижку

Вот уже не первый месяц поклонники Саши Савельевой из группы «Фабрика» обсуждают ее возможную беременность. Сначала певица стала появляться на публике в странных нарядах, будто скрывавших увеличивающийся живот. Затем — начала ремонт в семейном гнездышке. Случайное упоминание детской комнаты дизайнером интерьера почти развеяло сомнения. Сегодня певица сделала еще один мпульсивный шаг.
«Что ты оставишь взамен.? Нам не избежать перемен...(с) Влад Лисовец и его команда всегда шикарны. Когда понимаешь, что "завтра нужно срочно поменяться" и все происходит! Mейджик», — написала довольная новой стрижкой Саша.
«Супер стиль», «Саш, обалденно», «Клааассс», «Неожиданно», «Очень круто», «И снова 16», — обсуждают поклонники новую стрижку звезды.
На снимках она все так же прикрывает область живота, но вполне возможно, что скоро артистка все-таки расскажет о своем «интересном положении».
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram