«Когда понимаешь, что завтра нужно срочно поменяться»: беременная Саша Савельева показала новую стрижку

Вот уже не первый месяц поклонники Саши Савельевой из группы «Фабрика» обсуждают ее возможную беременность. Сначала певица стала появляться на публике в странных нарядах, будто скрывавших увеличивающийся живот. Затем — начала ремонт в семейном гнездышке. Случайное упоминание детской комнаты дизайнером интерьера почти развеяло сомнения. Сегодня певица сделала еще один мпульсивный шаг.

«Что ты оставишь взамен.? Нам не избежать перемен...(с) Влад Лисовец и его команда всегда шикарны. Когда понимаешь, что "завтра нужно срочно поменяться" и все происходит! Mейджик», — написала довольная новой стрижкой Саша.