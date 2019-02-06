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«Когда понимаешь, что завтра нужно срочно поменяться»: беременная Саша Савельева показала новую стрижку

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева и ее муж Кирилл Сафонов

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35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева неожиданно для себя отрезала челку.

Вот уже не первый месяц поклонники Саши Савельевой из группы «Фабрика» обсуждают ее возможную беременность. Сначала певица стала появляться на публике в странных нарядах, будто скрывавших увеличивающийся живот. Затем — начала ремонт в семейном гнездышке. Случайное упоминание детской комнаты дизайнером интерьера почти развеяло сомнения. Сегодня певица сделала еще один мпульсивный шаг.

«Что ты оставишь взамен.? Нам не избежать перемен...(с) Влад Лисовец и его команда всегда шикарны. Когда понимаешь, что "завтра нужно срочно поменяться" и все происходит! Mейджик», — написала довольная новой стрижкой Саша.

«Супер стиль», «Саш, обалденно», «Клааассс», «Неожиданно», «Очень круто», «И снова 16», — обсуждают поклонники новую стрижку звезды.

На снимках она все так же прикрывает область живота, но вполне возможно, что скоро артистка все-таки расскажет о своем «интересном положении».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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