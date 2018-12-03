Саша Савельева начала ремонт в квартире

Напомним, с 2010 года Саша Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым. Если слухи о беременности певицы подтвердятся, то будущий ребенок станет для нее первым. У Кирилла есть 23-летняя дочь Анастасия от предыдущего брака.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram