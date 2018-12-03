Саша Савельева начала ремонт в квартире

Не так давно в Сети заговорили об «интересном положении» солистки группы «Фабрика» Саши Савельевой — певица сменила облегающие наряды на одежду свободного кроя, скрывающую вероятные изменения фигуры. Кроме того, стало известно, что артистка затеяла ремонт в квартире и пригласила дизайнера Марию Рублеву, которая поможет заново обустроить уютное семейное гнездышко. Как отметила в своем Instagram дизайнер, ей необходимо создать стильный интерьер на базе существующего качественного, но морально устаревшего ремонта.
Стоит отметить, что Александра не рассказывает поклонникам об этапах ремонта квартиры, лишь иногда демонстрируя в Instagram муки выбора плитки или текстиля.
Напомним, с 2010 года Саша Савельева замужем за актером Кириллом Сафоновым. Если слухи о беременности певицы подтвердятся, то будущий ребенок станет для нее первым. У Кирилла есть 23-летняя дочь Анастасия от предыдущего брака.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram