Какие секреты парфюмеров помогут вернуть исчезнувшее после коронавируса обоняние

А чтобы снизить риск столкновения с коронавирусом и его проявлениями, стоит взять на вооружение еще один лайфхак: для укрепления иммунитета, по словам эксперта, многие профессиональные парфюмеры стараются чаще взаимодействовать с эфирными маслами, которые обладают иммуномоделирующим и противовирусным действием.

Фото: depositphotos

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