Какие секреты парфюмеров помогут вернуть исчезнувшее после коронавируса обоняние
После перенесенного коронавируса у кого-то обоняние возвращается очень быстро, а кто-то остается лишен его в течение месяцев. А когда это чувство возвращается, порой многие запахи начинают восприниматься искаженно, что становится дополнительным источником стресса. Однако, как сообщила эксперт в интервью радиостанции Sputnik, чтобы помочь себе, можно воспользоваться довольно простым и вместе с тем действенным способом – тренировать обонятельную память. «Нужно заниматься разучиванием ароматов, даже незнакомых. Хотя сейчас лучше всего это делать с запахами, которые уже привычны. Подойдут те, которые есть на кухне, вроде апельсинов, мандаринов, каких-то специй, мускатного ореха, корицы и так далее. Надо в течение дня взаимодействовать с ними, брать их и нюхать, при этом вспоминать, как они пахнут, и обращать внимание на появляющиеся чувства», – пояснила Бруховецкая, добавив, что это поможет восстановить нейронные связи в мозге, из-за чего восприятие ароматов придет в норму.
А чтобы снизить риск столкновения с коронавирусом и его проявлениями, стоит взять на вооружение еще один лайфхак: для укрепления иммунитета, по словам эксперта, многие профессиональные парфюмеры стараются чаще взаимодействовать с эфирными маслами, которые обладают иммуномоделирующим и противовирусным действием.
Фото: depositphotos
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