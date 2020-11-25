Из-за неверного диагноза врачи месяцами держали девушку в психбольнице — теперь она модель

Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, вместо веселой студенческой жизни девушку лечили электрошоком и накачивали психотическими препаратами, а после того, как ее тело стало терять чувствительность, заявили родителям, что их дочь, скорее всего, умрет.

Люси, до того как ее болезнь проявилась, жила жизнью обычной студентки: посещала лекции, ходила на вечеринки с друзьями, но однажды все изменилось. Совершенно неожиданно для всех у нее случилось два эпизода, свидетельствующих о психическом заболевании: сначала она разгромила свою комнату, а потом начала маниакально смеяться, плакать и кричать о том, что у нее никогда не будет парня. Ее родители бросились на помощь дочери и вызвали неотложную помощь. Однако по дороге в больницу Люси попыталась выпрыгнуть из машины на полном ходу, а затем сорвала все занавески в зоне ожидания в госпитале. Из-за этого ее поместили в психиатрическое отделение, где она провела три месяца, где ее накачали коктейлем из антипсихотических препаратов. «Все это время они считали, что у меня расстройство психики, но на самом деле я была больна. С каждым днем мне становилось труднее говорить, а затем я впала в кататоническое состояние – просто не могла двигаться», – пояснила девушка.