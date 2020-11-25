Из-за неверного диагноза врачи месяцами держали девушку в психбольнице — теперь она модель
Фото: Instagram luuudaw
Как сообщает британский онлайн-портал The Sun, вместо веселой студенческой жизни девушку лечили электрошоком и накачивали психотическими препаратами, а после того, как ее тело стало терять чувствительность, заявили родителям, что их дочь, скорее всего, умрет.
Люси, до того как ее болезнь проявилась, жила жизнью обычной студентки: посещала лекции, ходила на вечеринки с друзьями, но однажды все изменилось. Совершенно неожиданно для всех у нее случилось два эпизода, свидетельствующих о психическом заболевании: сначала она разгромила свою комнату, а потом начала маниакально смеяться, плакать и кричать о том, что у нее никогда не будет парня. Ее родители бросились на помощь дочери и вызвали неотложную помощь. Однако по дороге в больницу Люси попыталась выпрыгнуть из машины на полном ходу, а затем сорвала все занавески в зоне ожидания в госпитале. Из-за этого ее поместили в психиатрическое отделение, где она провела три месяца, где ее накачали коктейлем из антипсихотических препаратов. «Все это время они считали, что у меня расстройство психики, но на самом деле я была больна. С каждым днем мне становилось труднее говорить, а затем я впала в кататоническое состояние – просто не могла двигаться», – пояснила девушка.
Чтобы как-то помочь Люси, врачи даже применили электрошок, чтобы заставить ее мозг работать. Но и это не помогло, у нее продолжались припадки, становившиеся сильнее с каждым днем. Однако ближе к Рождеству специалисты заподозрили, что, возможно, у нее не проблемы с психикой, а более серьезное заболевание – энцефалит – заболевание мозга, которое развилось либо из-за перенесенной вирусной инфекции, либо из-за укуса клеща, либо на фоне аутоиммунных болезней. Как только верный диагноз был установлен и началось корректное лечение, девушка быстро пошла на поправку. Она даже смогла окончить университет, а затем начала модельную карьеру в агентстве для людей с ограниченными возможностями, где увидели у нее большой потенциал. Сейчас ее карьера успешно развивается, и Люси полностью довольна своей жизнью.
Фото: Instagram luuudaw
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