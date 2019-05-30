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«Какая она костлявая»: 45-летнюю Юлию Высоцкую раскритиковали за худобу

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Высоцкая на море

Фото: Instagram Юлии Высоцкой
Новое фото в блоге актрисы вызвало массу обсуждений.

Кажется, что в жизни Юлии Высоцкой все идет хорошо. Не так давно она получила признание государства, тайно обвенчалась с супругом, у нее есть любимая работа, которая подразумевает постоянные путешествия. Когда актриса опубликовала в блоге ностальгическое фото, оно вызвало противоречивые эмоции у публики.

«Первая мысль утром — как там море без меня», — написала она.

«Блаженство», «Красавица, умница, достойна восхищения!!! Браво!!!», «Каждое утро с такой же мыслью. Все сердце изболелось», «Красивенная в красивом платье», «Боже, Юля, платье 🔥🔥🔥 где взять такое?», «Как красиво !На Вас смотришь и как то хорошо», — пишут одни подписчики.

«Очень люблю Юлию Высотскую, но какая она костлявая здесь», «Вы перестали кушать мясо? Высохла совсем... обычно так, кто от мяса отказывается, как вариант», «Это какой же у вас размер ноги?!», «Неудачный снимок, стопы надо прикрывать....», — критикуют другие.

«Первая мысль после пробуждения "как дочь" а потом о море думать- мать», «А у меня бы на Вашем месте, когда бы я проснулась, была бы мысль, как там дочка без меня», «А у многих первая мысль с утра — чем бы семью прокормить, как бы кредиты закрыть, как бы на море раз в пять лет сгонять», «Где Ваши дети», — упрекают некоторые из них.

Подробности личной жизни Юлия Высоцкая не демонстрирует не просто так. После трагедии с дочерью она признавалась, что жалеет, что рассказывала о семейном благополучии в соцсетях.

«Не надо вести "Инстаграм". Не надо рассказывать, как тебе хорошо. Если это маркетинг – то и действуй с точки зрения маркетинга. Я пропустила момент, когда надо было перестать отдавать радость. Лучше было оставить ее себе. Я потеряла грань, где свои, а где нет. Всеобщая доступность… В медийном пространстве ее надо фильтровать. Но для этого надо быть очень опытным человеком. Мой опыт дался мне серьезной ценой», — говорила она.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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