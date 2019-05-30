«Какая она костлявая»: 45-летнюю Юлию Высоцкую раскритиковали за худобу

«Блаженство», «Красавица, умница, достойна восхищения!!! Браво!!!», «Каждое утро с такой же мыслью. Все сердце изболелось», «Красивенная в красивом платье», «Боже, Юля, платье 🔥🔥🔥 где взять такое?», «Как красиво !На Вас смотришь и как то хорошо», — пишут одни подписчики.

«Очень люблю Юлию Высотскую, но какая она костлявая здесь», «Вы перестали кушать мясо? Высохла совсем... обычно так, кто от мяса отказывается, как вариант», «Это какой же у вас размер ноги?!», «Неудачный снимок, стопы надо прикрывать....», — критикуют другие.

«Первая мысль после пробуждения "как дочь" а потом о море думать- мать», «А у меня бы на Вашем месте, когда бы я проснулась, была бы мысль, как там дочка без меня», «А у многих первая мысль с утра — чем бы семью прокормить, как бы кредиты закрыть, как бы на море раз в пять лет сгонять», «Где Ваши дети», — упрекают некоторые из них.

Подробности личной жизни Юлия Высоцкая не демонстрирует не просто так. После трагедии с дочерью она признавалась, что жалеет, что рассказывала о семейном благополучии в соцсетях.