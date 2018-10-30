Юлия Высоцкая стала заслуженной артисткой РФ

Сегодня, 30 октября, актриса и бизнес-леди Юлия Высоцкая рассказала в Instagram Stories, что недавно указом президента ей было присвоено звание заслуженной артистки РФ. Звезда собирается устроить вечеринку по этому поводу в своем интеллектуальном клубе в Москве.
Поклонники уже поздравляют Высоцкую с прорывом в карьере и с нетерпением ждут официального награждения в Кремле. «Поздравляем!», «Примите мои поздравления!!! Скоро-скоро будет и «народная», «Поздравляю вас с присвоением почетного звания!», — пишут в комментариях интернет-пользователи.
Кстати, сейчас Юлия находится на гастролях в Италии со спектаклем «Вишневый сад». Вместе с ней в Венецию прилетел и ее муж, режиссер Андрей Кончаловский. Напомним, недавно в Сети появились слухи, что у пары наступил кризис в браке, однако свежие фото Юлии и Андрея Сергеевича опровергают эту информацию.
Фото и видео: Instagram