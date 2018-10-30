Юлия Высоцкая стала заслуженной артисткой РФ

Кстати, сейчас Юлия находится на гастролях в Италии со спектаклем «Вишневый сад». Вместе с ней в Венецию прилетел и ее муж, режиссер Андрей Кончаловский. Напомним, недавно в Сети появились слухи, что у пары наступил кризис в браке, однако свежие фото Юлии и Андрея Сергеевича опровергают эту информацию.

Фото и видео: Instagram