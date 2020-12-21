Модель мужских журналов ради славы и богатства увеличила грудь до гигантских размеров

Девушка была удивлена масштабами заработка моделей, выкладывающих свои фотографии и видео на OnlyFans, потому захотела присоединиться к ним, тем более что в этом году эта платформа стала популярна и у знаменитостей, среди которых – Карди Би и Белла Торн. Ради того, чтобы увеличить свою и без того внушительную базу поклонников, Авианна решила даже лечь под нож пластического хирурга и сделать свою и без того безупречную фигуру еще более сексуальной. Красавица-брюнетка увеличила грудь, вставив себе грудные импланты внушительного объема 1100 мл, и теперь, полностью восстановившись и начав вести свой аккаунт, она стала зарабатывать 34 тысячи фунтов стерлингов в месяц (около 3,4 миллионов рублей по текущему курсу).

Авианна признается, что сразу после операции ее грудь часто сравнивали с волейбольными мячами, да и ей самой было непросто привыкнуть к новым формам, однако они оказались весьма солидным активом, который принес ей маленькое состояние. «Это было стоящее вложение. Я за неделю получила на свой счет сумму, потраченную на операцию», – гордо призналась она.

Фото: Instagram aviannahelise

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