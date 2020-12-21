Женщина, которую травили одноклассники, стала красоткой и прославилась в Сети
32-летняя женщина призналась британскому онлайн-порталу Daily Star, что в школе ей пришлось несладко. Она часто носила шорты и укороченные шорты, была довольно яркой, потому сверстницы ей завидовали, из-за чего постоянно втягивали ее в драки и регулярно запугивали. «Как-то раз на меня набросились пять девушек намного крупнее меня и хотели проткнуть мой глаз скрепкой, приговаривая: «Ты думаешь, что такая милая, раз у тебя такие зеленые глаза», — пожаловалась американка, добавив, что ей даже пришлось расстаться с парнем, так как он им тоже нравился.
Дошло до того, что Анжелина ходила в школу с защитным оружием в виде тяжелого железного замка и старалась уйти из школы домой как можно раньше. Издевательства прекратились лишь после того, как ее перевели в другую школу, где ей было очень комфортно, потому что там дети были совершенно другими и никто ее не травил. К счастью, девушка не позволила травмирующим детским переживаниям удержать ее на пути к успеху. Анжелина осознала, что она красива и приняла тот факт, что одноклассницы просто завидовали ее экзотической внешности: «У меня маленькие ярко-зеленые глаза, оливковая кожа, большие губы и вьющиеся каштановые волосы. Теперь я не придаю значения чужому мнению», – призналась она. Сейчас американка работает моделью и зарабатывает внушительную сумму денег на своих пикантных фотографиях, которые выкладывает в Сеть. От ее былой неуверенности в себе не осталось и следа.
Фото: Instagram its_angebaby
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