Женщина, которую травили одноклассники, стала красоткой и прославилась в Сети

Дошло до того, что Анжелина ходила в школу с защитным оружием в виде тяжелого железного замка и старалась уйти из школы домой как можно раньше. Издевательства прекратились лишь после того, как ее перевели в другую школу, где ей было очень комфортно, потому что там дети были совершенно другими и никто ее не травил. К счастью, девушка не позволила травмирующим детским переживаниям удержать ее на пути к успеху. Анжелина осознала, что она красива и приняла тот факт, что одноклассницы просто завидовали ее экзотической внешности: «У меня маленькие ярко-зеленые глаза, оливковая кожа, большие губы и вьющиеся каштановые волосы. Теперь я не придаю значения чужому мнению», – призналась она. Сейчас американка работает моделью и зарабатывает внушительную сумму денег на своих пикантных фотографиях, которые выкладывает в Сеть. От ее былой неуверенности в себе не осталось и следа.

Фото: Instagram its_angebaby

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