Как Кардашьян: молодая мама Анастасия Костенко примерила корсет для похудения

Когда Ким Кардашьян родила ребенка, она пыталась вернуть стройную талию с помощью специального корсета. Множество женщин последовали ее примеру, несмотря на противоречивые комментарии врачей и скептицизм Диты фон Тиз. Вероятно, прославившаяся на весь мир участница семейного реалити-шоу вдохновила и Анастасию Костенко, супругу футболиста Дмитрия Тарасова.
Модель призналась, что она носит «качественный оригинал из США» уже некоторое время и успела немного похудеть.
Напомним, что Анастасия Костенко родила дочь 10 июля. Девочку назвали Миланой. С тех пор молодая мама регулярно выкладывает в свой микроблог снимки с крохой, радуя поклонников и рассказывая о том, как растет малышка.
А вы верите в подобные приспособления?
Фото и видео: instagram