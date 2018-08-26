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Анастасия Костенко поделилась новым снимком с дочкой и рассказала о ее развитии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Костенко с дочкой

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Маленькой Милане Тарасовой исполнилось полтора месяца. Ее мама Анастасия Костенко решила опубликовать свежее фото с малышкой в своем микроблоге.

Модель Анастасия Костенко впервые стала мамой 10 июля, родив мужу Дмитрию Тарасову дочь Милану. С тех пор девушка регулярно выкладывает в свой микроблог снимки с крохой, радуя поклонников и рассказывая о том, как растет малышка.

«Наша доченька уже осознано одаривает нас улыбкой, ее взгляд становится смышленее, пытается воспроизводить звуки и начинает много бодрствовать. Я не успеваю насладиться моментами, Милашка так быстро растет) Не забуду никогда первую встречу, эти пухлые губочки, ямочки на щечках) Весь персонал в один голос: «Какая милашка!». Лишний раз убедились в правильности выбора имени», — призналась Анастасия, опубликовав новое милое фото, на котором она бережно обнимает дочь (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Поклонники звездной пары не перестают задавать молодой маме массу вопросов, отвечая на которые, она раскрывает новые подробности своих родов. Так, «день Х», на который была назначена и фотосессия, случился на две недели раньше ожидаемого срока. «До сих пор не верю, что со мной случилось чудо и родилась малышка такой, какой я себе ее и представляла», — говорила Костенко ранее.

Фото и видео: Instagram

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