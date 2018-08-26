Анастасия Костенко поделилась новым снимком с дочкой и рассказала о ее развитии

Модель Анастасия Костенко впервые стала мамой 10 июля, родив мужу Дмитрию Тарасову дочь Милану. С тех пор девушка регулярно выкладывает в свой микроблог снимки с крохой, радуя поклонников и рассказывая о том, как растет малышка.

«Наша доченька уже осознано одаривает нас улыбкой, ее взгляд становится смышленее, пытается воспроизводить звуки и начинает много бодрствовать. Я не успеваю насладиться моментами, Милашка так быстро растет) Не забуду никогда первую встречу, эти пухлые губочки, ямочки на щечках) Весь персонал в один голос: «Какая милашка!». Лишний раз убедились в правильности выбора имени», — призналась Анастасия, опубликовав новое милое фото, на котором она бережно обнимает дочь (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).