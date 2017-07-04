Похудевшая Кристина Агилера опубликовала серию откровенных снимков

Мама двоих детей, 36-летняя Кристина Агилера, успешно борется с лишним весом, набранным во время беременности. Свою дочь Саммер певица родила два года назад, и сейчас не гонится за скоростью, стройнея в комфортном для нее темпе. Уже сейчас она выглядит намного более стройной, чем, к примеру, год назад. Впрочем, аппетитные формы артистка сохранила — именно там, где они нужны.

Вечером 4 июля, в честь Дня независимости США, певица поделилась серией патриотичных фотографий в красно-белом купальнике. Помада в тон и солнцезащитные придавали ее образу ретро-шик.