Пухлые губы и задорная челка: 47-летняя Наташа Королева примерила яркий образ и стала выглядеть моложе
Фото: Instagram Наташи Королевой
Наташа Королева снова экспериментирует с имиджем. На этот раз она примерила высокую прическу и необычный яркий макияж. По всей видимости, в таком образе популярная певица предстанет перед публикой в игре «Где логика».
«Настроение Челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте Селия Кучумова», — прокомментировала она.
«Как красивоооо», «Вау, вам очень подходит», «Стильно! Новенькая!», «На себя не похожа, красиво», «Помолодела», «Наташенька, настоящая королева», «Бомба», «Шедеврально!!! Не узнать!!! Красотка!!!», «Очень красиво, но в естественном образе лучше», «Красиво,но это уже не Наташа Королева,просто девушка. Вас Наталья любим за ваш неповторимый образ», «До этого была красотка, а сейчас в 100 раз лучше», «Так лучше, моложе», «Сразу помолодела на 15 лет», «Лет 25 не больше!!! Класс», — обсуждают поклонники.
Они также отметили макияж губ певицы: они стали визуально больше.
Фото и видео: Instagram/@koroleva__star/@kuchumova_selya
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