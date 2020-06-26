Пухлые губы и задорная челка: 47-летняя Наташа Королева примерила яркий образ и стала выглядеть моложе

Наташа Королева снова экспериментирует с имиджем. На этот раз она примерила высокую прическу и необычный яркий макияж. По всей видимости, в таком образе популярная певица предстанет перед публикой в игре «Где логика».

«Настроение Челка! Вот в таком образе меня увидела и воплотила мастер по красоте Селия Кучумова», — прокомментировала она.