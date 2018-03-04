Эмили Ратажковски прикрыла пышную обнаженную грудь драгоценностями

Модель и актриса Эмили Ратажковски считается одной из самых сексуальных благодаря фотографиям, которые она публикует в своем блоге. Подписчики ее страницы успели рассмотреть ее во всех возможных позах, нарядах и без них. Благодаря сумасшедшей популярности Эмили поступают интересные предложения от глянцевых журналов.

Сегодня звезда социальных сетей снова показала грудь. Она прикрыла ее драгоценностями, в числе которых и обручальное кольцо: