Модель поделилась в блоге фотоснимками для журнала Love

26-летняя модель Эмили Ратажковски никогда не скромничала — в ее блоге полуобнаженными снимками никого уже не смутить. Тем не менее, модель не перестает удивлять. В Instagram Эмили опубликовала кадры из фотосессии для журнала LOVE, где предстала полностью обнаженной.