Эмили Ратажковски обнажилась в очередной фотосессии
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Модель поделилась в блоге фотоснимками для журнала Love
26-летняя модель Эмили Ратажковски никогда не скромничала — в ее блоге полуобнаженными снимками никого уже не смутить. Тем не менее, модель не перестает удивлять. В Instagram Эмили опубликовала кадры из фотосессии для журнала LOVE, где предстала полностью обнаженной.
Как пишет WMJ.ru, модель продемонстрировала не только идеальные формы, но и новую прическу — Эмили собрала волосы в пучок, сымитировав короткую стрижку. Подписчики Ратажковски высоко оценили кадры, получившиеся в результате сотрудничества с журналом, а также отметили, что такая прическа Эмили очень идет.
А вам нравится новый образ Эмили Ратажковски?
Фото: instagram.com